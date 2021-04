[아시아경제 오현길 기자] 다우기술 다우기술 023590 | 코스피 증권정보 현재가 28,100 전일대비 50 등락률 +0.18% 거래량 167,860 전일가 28,050 2021.04.27 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-23일다우기술, 검색 상위 랭킹... 주가 0.9%‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 은 계열사 키다리이엔티에 대해 자사가 보유한 키움증권 발행 기명식 보통주 14만주를 한국증권금융에 담보로 제공키로 결정했다고 27일 공시했다. 담보금액은 86억원이다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr