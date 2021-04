[클릭 e종목] “롯데관광개발, 카지노 오픈으로 실적 개선 가능”

키움증권 "롯데관광개발 목표주가 2만600원 유지"

카지노 매출로 고정비 상쇄할 것으로 기대

카지노 그랜드 오픈을 앞두고 있는 롯데관광개발 롯데관광개발 032350 | 코스피 증권정보 현재가 18,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 17,750 2021.04.27 07:49 장시작전(20분지연) close 이 카지노 매출로 각종 비용을 상쇄할 것이란 분석이 나왔다. 27일 키움증권은 롯데관광개발에 대해 목표주가 2만6000원, 투자의견 '매수'를 유지했다.

롯데관광개발은 오는 5월 중 카지노 그랜드 오픈 효과로 인해 실적 증가세를 이어갈 것으로 보인다. 코로나19로 인해 여행에 제한이 생겨 아직 다른 국내 카지노 복합리조트처럼 지역 VIP에 의존해야 하는 상황이지만 지역 카지노 시장의 일정 부분을 흡수해 실적을 끌어올린다는 분석이다.

카지노는 복합리조트의 비용을 상쇄할 것으로 기대된다. 이남수 키움증권 연구원은 “매출 증가가 개장 초부터 발생해 복합리조트에 대한 감가상각, 건설 등과 관련된 각종 금융비용 등 고정비 상쇄가 가능할 것으로 보인다”며 “카지노 매출의 영업 레버리지 효과가 극대화되는 장점이 발생할 것”이라고 설명했다.

호텔은 지난해 12월부터 열고 지난달부터 방문객이 늘어나고 있다. 2분기부터 기존 홈쇼핑 등 다양한 경로를 통해서 판매된 손님들을 맞아 실적이 개선될 것으로 예상된다. 이 연구원은 “현재는 타워1만 개방했지만 카지노 그랜드 오픈과 함께 타워2까지 문을 열 것”이라며 “해외 수준으로 호텔 규모를 꾸몄으며 시설에서 내국인 및 외국인 관광객을 카지노로 모객할 수도 있다”고 말했다.

올해 1분기 롯데관광개발의매출은 209억원으로 전년 동기 대비 62.1% 증가했다. 별도 부문으로 보면 호텔과 리테일 합산 205억원을 기록해 여행, 크루즈,카지노 부문의 부진을 상쇄했다. 영업손실은 253억원으로 적자를 기록했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr