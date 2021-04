코오롱FnC 워크웨어, 레깅스 반바지 출시

[아시아경제 이승진 기자] 코오롱인더스트리FnC부문(이하 코오롱FnC)의 워크웨어(Work Wear) 브랜드 볼디스트가 레깅스와 반바지인 ‘워크 레깅스’와 ‘워크 테크니컬 쇼츠’를 출시한다고 25일 밝혔다. 볼디스트는 작업자의 활동성을 최대한 보장하는 워크웨어의 특성이 스포츠 의류와 유사하다는 점에 착안, 이번 상품을 선보이게 됐다.

‘워크 레깅스’는 긁힘에 강한 고강도 나일론 스판 소재를 적용했다. 작업 시 가장 많이 닳는 무릎 부분에 나일론 소재를 덧대는 것은 물론 별도의 패드를 댈 수 있게 디자인하여 무릎 보호를 고려했다. 또 통풍을 위해 땀이 많이 나는 부위에는 메시 소재를 썼다.

‘워크 테크니컬 쇼츠’는 여름철을 겨냥한 아이템이다. 코듀라 스판 소재를 사용하여 내구성과 활동성을 갖췄고, 흡습속건도 우수하다. 볼디스트 만의 ‘E.D.C(Every Day Carry) 포켓 시스템’을 적용, 10~11개의 주머니가 달려 다양한 작업 도구 수납을 도와준다. 무더운 여름에 시원하게 겹쳐 입을 수 있도록 트리코트 니트 소재를 사용한 ‘워크 액티브 조거 쇼츠’도 함께 출시된다.

한편 볼디스트는 워크 레깅스와 워크 쇼츠 출시를 기념하며 해당 상품의 체험단을 다음달 9일까지 모집한다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr