PI첨단소재는 오는 27일 오전 9시부터 30일 오후 6시까지 국내 기관투자자를 대상으로 올해 1분기 경영실적에 대해 기업설명회를 갖는다고 23일 공시했다.

기업설명회는 컨퍼런스 콜 및 대면 미팅 방식으로 열릴 예정이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr