[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군보건의료원은 산청군 실내체육관 예방접종센터에서 통합건강증진사업 홍보관을 운영 중이라고 23일 밝혔다.

홍보관에서는 통합건강증진 전문가가 운동, 비만, 영양, 절주에 관한 건강생활실천 정보를 제공해 군민 스스로 건강을 챙겨볼 수 있도록 돕는다.

또 금연 클리닉도 함께 운영해 집콕생활과 스트레스 증가로 인해 흡연율이 높아지는 것을 막는다.

군 보건의료원 관계자는 “이번 홍보관 운영을 통해 군민들의 건강 수준 향상을 기대하고 있다”며 “코로나19로 집에 머무는 시간이 많아서 건강관리에 소홀해질 수 있는 만큼 이번 기회를 통해 건강관리에 많은 도움이 되기를 기대한다”고 말했다.

