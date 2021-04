웨이브, 최신 개봉작 '미션 파서블' 월정액 독점 제공

[아시아경제 구은모 기자] 온라인동영상서비스 웨이브(wavve)는 김영광, 이선빈 주연의 ‘미션 파서블’을 23일부터 월정액 서비스를 통해 독점 공개한다고 밝혔다.

웨이브와 KTH의 공동 투자 작품인 ‘미션 파서블’은 ‘태극기 휘날리며’, ‘마녀’, ‘광대들: 풍문조작단’, ‘장사리: 잊혀진 영웅들’, ‘나를 찾아줘’에 이은 6번째 월정액 독점 작품이다. 웨이브 월정액 이용자들은 독점작품들을 비롯해 6000여편의 인기 영화와 방송 콘텐츠를 추가 부담 없이 무제한 관람할 수 있다.

‘미션 파서블’은 흥신소 사장 우수한(김영광)과 비밀 요원 유다희(이선빈)가 무기 밀매 사건을 해결해가는 과정을 그린 코미디 액션 영화다. 지난 2월 개봉한 ‘미션 파서블’은 첫날 박스오피스 1위에 오르며 많은 관심을 받은 바 있다.

김홍기 콘텐츠웨이브 그룹장은 “인기 시리즈 ‘반지의 제왕’, ‘해리포터’ 부터 ‘007’, ‘록키’와 같은 추억의 시리즈까지 수급하면서 웨이브 월정액 이용자들의 영화 관람 시간이 크게 증가했다”면서 “영화 독점 제공 작품을 추가하는 등 콘텐츠 차별화도 계속 시도해 갈 것”이라고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr