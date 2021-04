아시아나·에어부산·에어서울 공동 협의체 발족…매뉴얼 일원화 '협력'

[아시아경제 김혜원 기자] 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 15,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 15,000 2021.04.23 08:38 장시작전(20분지연) 관련기사 아시아나, 여름 휴가철 특가…'김포~제주' 2만5200원부터[종목속으로] 대한항공, 냉정과 열정 사이아시아나항공, 국내 항공 부문 '국가고객만족도' 1위 선정 close 은 22일 서울 강서구 아시아나항공 본사에서 항공 계열사인 에어부산, 에어서울과 함께 공동 협의체를 발족했다고 23일 밝혔다.

아시아나항공, 에어부산, 에어서울 '항공 3사'가 포스트 코로나19 시대를 대비해 안전하고 편안한 비행을 위한 공동 방안을 수립하고 전문 지식을 공유하기 위한 협의체로, 아시아나항공이 주도해 운영할 예정이다.

이번 협의체 신설로 항공 3사는 코로나19로 인한 기내 환경 변화에 따른 ▲안전 기준·절차·지침 사항 재점검 및 업데이트 ▲위급 상황별 대응안 보완 ▲승무원 매뉴얼(CCM·Cabin Crew Manual) 개정 등 기내 안전 향상을 위한 매뉴얼 일원화를 진행한다.

또한 고객 응대 절차 업그레이드, 특화 프로그램 공동 개발, 사내 교육 프로그램 공유 등에서도 협력하며 백신 여권, 트래블 버블(자가격리 없는 여행) 도입 등 다가올 포스트 코로나19 시대의 항공 여행 변화에 선제적으로 대응할 수 있도록 앞으로의 추진 방향도 논의한다는 방침이다.

아시아나항공 담당자는 "창립 이후 30년 이상 축적한 노하우와 데이터를 바탕으로 자사 항공 계열사의 기내 안전과 서비스 수준을 끌어올리는 등 항공 3사 협력의 시너지를 극대화하고 경쟁력을 강화할 것"이라고 말했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr