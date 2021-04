신한카드, 'ESG 성과보고서' 국제기준 인정 받아

GRI 가이드라인에 따라 작성한 성과보고서, 검증 완료

[아시아경제 기하영 기자]신한카드는 '신한카드 ESG(환경·사회·지배구조) 성과보고서(2019~2020)'가 업계 최초로 국제 검증기준에 부합한 공식 검증 절차를 완료했다고 23일 밝혔다.

국제기준인 글로벌 보고 이니셔티브(GRI) 가이드라인에 따라 작성하고 국제 검증기준(AA1000AS)의 검증절차를 완료해 성과보고서의 독립성과 신뢰성을 확보했다. 신한카드 ESG 성과보고서는 지난 2년간 지속가능경영을 위한 신한카드의 노력과 성과를 기록했다. 사회적가치와 지역사회와의 상생, 혁신금융성과, 디지털혁신전략 등의 활동을 포함해 재무·비재무적 성과와 활동들이 상세히 담았다.

신한카드는 지역사회 상생을 위한 '히어로 프로젝트', '을지로 셔터갤러리' 등 다양한 ESG관점의 노력과 신한금융그룹 '제로 카본 드라이브' 전략에 기반한 친환경 경영의 공로를 인정받아 '2021 국가산업대상' 사회공헌부문을 2년 연속 수상했다. 아울러 본격적인 디지털 경제 출범에 발맞춰 국내 금융권 최초로 기업의 디지털 책임을 다하는 CDR(Corporate Digital Responsibility) 경영을 선언했다.

신한카드 관계자는 "국제 검증 절차 완료로 신한카드의 ESG 경영 노력이 고객, 투자자에게 보다 투명하고 정확하게 전달될 것"이라며 "신한금융그룹의 ESG경영 실천을 통해 '친환경', '상생', '신뢰'의 세가지 관점에서 다양한 활동을 전개해 사회적 기업의 책임을 다할 것"이라고 말했다.

