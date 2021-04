산림복지진흥원, 소비자중심경영 도입·실현 선포

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한국산림복지진흥원은 최근 임직원이 모여 ‘2021년 소비자중심경영(CCM) 도입 선포식’을 가졌다고 23일 밝혔다.

CCM은 공정거래위원회가 인증하고 한국소비자원이 주관한다. 기업 활동을 소비자 중심으로 구성하고 경영활동을 지속적으로 개선하는지 여부를 평가하는 것이 CCM 인증제도의 운영취지다.

산림복지진흥원의 CCM 도입은 ‘지속가능 경영체계 확립’ 이행과 기업 활동에 친환경·사회적 책임경영·지배구조 개선 등 투명경영을 고려해 지속 가능한 발전을 한다는 경영철학(ESG)을 선도적으로 추진한다는 의지로 이뤄졌다.

선포식을 계기로 산림복지진흥원은 앞으로 고객중심의 서비스 제공과 고객만족을 높이기 위해 관련 제도를 정비하는 등으로 올해 하반기 중 소비자중심경영 인증평가를 완료할 계획이다.

산림복지진흥원 이창재 원장은 “산림복지진흥원은 올해 창립 5주년을 맞이해 지속가능한 경영 실천을 목표로 고객 지향적 서비스제공에 공격적으로 나설 방침”이라며 “선포식은 산림복지진흥원이 정한 경영방향을 재차 확인하고 실천을 다짐하는 자리로 마련됐다”고 말했다.

