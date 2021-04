G마켓·글로벌샵, 에이스 신규 싱글 발매 기념 굿즈 판매

[아시아경제 임춘한 기자] G마켓과 G마켓 글로벌샵은 아이돌 그룹 에이스의 싱글 ‘Down’ 발매 기념 공식 굿즈 판매를 시작했다고 23일 밝혔다.

2017년 싱글 앨범 선인장으로 가요계에 첫 발을 내디딘 5인조 보이그룹 에이스는 탄탄한 실력을 앞세워 차세대 글로벌 아이돌 그룹으로 성장하고 있다. 지난 1월 발매한 싱글 ‘Fav Boyz'는 미국 빌보드 댄스·일렉트로닉 디지털 송 세일즈 차트 12위를 차지했고, 월드 디지털 송 세일즈 차트에서는 4위에 올랐다.

G마켓과 G마켓 글로벌샵 특전으로 포토카드 증정 이벤트를 진행한다. 특히 G마켓 글로벌샵에서만 에이스 멤버들의 싸인이 담긴 트레이닝복 세트를 단독 제공한다.

이베이코리아 관계자는 “G마켓 글로벌샵은 단순한 판매 채널을 넘어 K-트렌드를 선도하는 K팝 허브로서 다양한 아티스트와의 협업을 꾸준히 늘려나갈 것”이라고 말했다.

