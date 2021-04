인프랩, 시리즈A 50억 원 투자유치

IT 교육 플랫폼, '인프런' 서비스를 운영하는 ‘인프랩(대표 이형주)' 이 한국투자파트너스, 미래에셋캐피털, 본엔젤스(후속 투자) 로부터 22일 50억 원 규모의 시리즈A 투자를 유치했다고 밝혔다.

‘인프런'은 IT 분야의 직무 지식을 갖고 있는 사람들이 강의를 제공하고 누구나 학습할 수 있는 서비스를 제공한다. 프로그래밍, 디자인, 인공지능, 데이터 과학 등 IT 기술 분야 실무 콘텐츠가 주 카테고리를 이루고 있다.

인프런은 최근 누적 수강생 200만, 학습 횟수 1400만, 연 매출 60억, 기업고객 2년간 340%, 매출 2년간 870% 등 꾸준한 성장을 기록했다. IT 직무 분야에만 집중하며 가파른 성장을 보여준 인프런 서비스 지표는 취미나 어학, 입시 위주의 한국 온라인 교육 시장에서 주목할 만 하다.

비전공자도 쉽게 시작할 수 있는 입문 레벨부터 실무에서 바로 활용 가능한 최신 기술까지 학습할 수 있는 콘텐츠의 깊이는 크게 차별화되는 요소다. IT현업 기술자들의 비중이 인프런 전체 유저 45만 명 중 50%에 달하는 이유도 이 때문이다.

이형주 인프랩 대표는 “이번 투자를 통해 지식공유자, 학습자 양쪽 사용성을 개선하고 다양한 개인화 기능을 강화할 계획이다. 개발자, 데이터 과학자 등 IT 기술 직군이 큰 각광을 받고 있다. 해당 직군들로 진출하고 싶은 입문자들, 그리고 더 발전하고 싶은 실무자들이 자신을 성장시킬 수 있는 모든 지식이 있는 서비스를 만들고 싶다. 다양한 산업 군에서 IT 기술을 녹여내는데 어려움을 겪고 있다. 고급 기술 정보를 누구나 보편적으로 학습할 수 있는 인프런을 통해 우리가 그 해결책이 되겠다.”라고 밝혔다.

투자를 리드한 한국투자파트너스 정화목 이사는 "44만 이용자의 최근 월 학습시간이 약 130,000 시간에 이르는 에듀테크 기반 직무/실무 교육 오픈 플랫폼으로 특히 전체 산업 내 인력 수요가 높은 IT 교육 콘텐츠를 선점하고자 노력해왔다"면서, "이용자와 강사 집단 양측의 충성도 지표에 기인한 고퀄리티 신규 콘텐츠 증가, 높은 구매전환율, 개발 유관 직무의 빠른 확장 등 오픈 플랫폼에게 요구되는 플라이휠이 작동하기 시작하여 투자를 결정했다."고 밝혔다.

인프런 서비스의 교육 콘텐츠에 대한 자세한 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr