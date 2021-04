[아시아경제 이민지 기자] 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 101,600 전일대비 5,200 등락률 +5.39% 거래량 1,234,817 전일가 96,400 2021.04.22 15:30 장마감 관련기사 [단독]엘앤에프, SK이노베이션과 최대 1.6조 규모 양극재 공급계약 추진[클릭 e종목]"엘앤에프, 테슬라에 배터리 핵심소재 공급"…목표가 19%↑엘앤에프, 주가 7만 9000원.. 전일대비 4.64% close 는 SK이노베이션과 1조2175억원 규모로 EV용 NCN 양극재 공급계약을 체결했다고 22일 공시했다. 이는 지난해 매출액 대비 341%에 달한다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr