LG하우시스, 단열창호 리뉴얼 제품 선봬

수퍼세이브 창호 시리즈는 고객이 알기 쉽도록 기능과 가격대에 따라 숫자 3·5·7로 구분돼 있다. 지난 2015년 첫 출시 후 50만세트 이상 팔렸다. 새로 리뉴얼된 수퍼세이브 3·5·7 창호는 이중창 적용 시 에너지소비효율등급 1등급의 단열성능, 기밀성 1등급, 수밀성 50등급 등을 충족한다고 회사는 설명했다.

손잡이 부분에 항균핸들을 적용하는 한편 열고 닫을 때 파손·변형을 막기 위한 창짝 스토퍼, 방충망 잠금장치 등을 새로 더했다. 최고급형 수퍼세이브 7 제품은 창호 프레임부터 부자재까지 싹 바꿨다. 수퍼세이브 3·5 제품은 창틀 물구멍으로 해충이 들어오는 걸 막기 위해 방충배수캡을 적용했다.

