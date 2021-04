홍익표 "오세훈 재건축 규제 완화 공언으로 아파트값 상승"

[아시아경제 박철응 기자] 더불어민주당 정책위 의장인 홍익표 의원이 오세훈 시장의 재건축 규제 완화 공언을 최근 아파트값 상승의 주원인으로 지목했다.

홍 의원은 22일 당 정책조정회의에서 "서울시가 어제 주요 재건축 재개발 지역을 토지거래허가구역으로 지정해 투기 수요를 차단하겠다고 발표를 했다"면서 "4월 둘째 주에 이미 서울의 아파트 값은 전주 대비 0.07%가 오른 상태로, 한국부동산원은 그 상승 원인을 규제 완화에 대한 기대감이라고 지적한 바 있다"고 했다.

이어 "오세훈 시장이 선거 기간동안 스피드 공급을 외치며, 일주일 내 재건축 규제 완화를 공언한 것이 주요한 원인으로 분석된다"고 했다.

홍 의원은 또 "실제로 노원구, 양천구, 강남구, 영등포구를 중심으로 상승 폭은 최대 두 배"라며 "결국 서울시는 해당 지역인 압구정, 여의도, 목동, 성수 등 4개 주요 재건축 재개발 지역에 대해 토지거래허가구역으로 지정하고, 투기 수요를 차단하겠다고 했다. 이러한 가격 상승이 서울의 재개발 지역 뿐만 아니라 수도권, 지방으로까지 번져나갈 우려가 있다"고 말했다.

그러면서 "민주당과 정부는 2.4 대책 이후 어렵게 안정세를 찾아가는 부동산 시장이 흔들리지 않게 노력할 것"이라고 밝혔다.

