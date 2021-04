씨젠, 스코틀랜드에 코로나19 진단키트 공급…247억원 규모

스코틀랜드 내 9개 대형 병원에 공급

[아시아경제 김지희 기자] 씨젠이 영국 스코틀랜드에 약 1600만 파운드(약 247억원) 규모의 코로나19 진단키트를 공급한다고 22일 밝혔다.

씨젠은 이달부터 현지 대리점이 스코틀랜드 정부 산하 국가 의료보험기구(NSS)를 통해 코로나19 진단 제품 공급을 시작했다. 에든버러에 위치한 RIE(Royal Infirmary Edinburgh) 병원을 포함해 스코틀랜드 내 9개 대형 병원에 공급한다. 이번 공급은 코로나19 유행 이후 스코틀랜드 정부가 진행한 코로나19 진단시약 입찰로는 가장 큰 규모다. 지난해 스코틀랜드에서 약 80억원의 매출을 기록한 씨젠은 이번 공급만으로 지난해의 3배 이상에 달하는 매출을 올릴 수 있게 됐다.

스코틀랜드에 공급되는 씨젠의 코로나19 진단키트는 지난해 6월 유럽 CE 인증 및 12월 국내 식품의약품안전처 정식 허가를 받은 제품이다. 씨젠은 이외에도 최근 개발한 코로나19 변이 진단 제품 등 다른 진단 시약의 스코틀랜드 진출도 기대하고 있다. 이번 계약으로 씨젠의 진단키트를 공급하는 9개 병원에 씨젠의 PCR 장비가 설치됐다는 점도 기대를 키우는 요소다.

한편 씨젠은 변이를 포함한 각종 코로나19 바이러스의 감염 여부를 검사할 수 있는 진단 키트 2종을 개발했다. 지난 12일에는 식품의약품안전처로부터 수출용 허가를 받아 현재 영국, 독일, 프랑스 등 유럽 23개국에 수출하고 있다.

이호 씨젠 영업마케팅 총괄 사장은 “씨젠의 진단키트는 상대적으로 더 많은 수의 코로나19 바이러스 감염 여부를 정확하게 진단할 수 있어 해외에서의 대규모 공급 계약이 늘고 있는 것”이라며 “이번 계약으로 스코틀랜드를 포함한 유럽 뿐 아니라 추가적인 해외시장 진출도 탄력이 붙을 것으로 기대한다”고 말했다.

