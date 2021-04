여야 원내대표 첫 상견례…서로 향해 '협치' 강조

주호영 "협치, 통합으로 이끌어달라" 윤호중 "민생 위하면 협력 가능"

[아시아경제 박준이 기자] 윤호중 더불어민주당 신임 원내대표 선출 이후 여야 원내대표가 첫 공식 면담을 가졌다. 윤 원내대표와 주호영 국민의힘 당 대표 권한대행 겸 원내대표는 화기애애한 분위기를 연출하며 각 당을 향해 '협치'를 당부했다.

윤 원내대표는 22일 오전 국회에서 주 권한대행을 예방해 상견례를 가졌다. 이날 면담에는 한병도 민주당 원내운영수석부대표, 김성환 원내기획수석부대표, 한준호 원내대변인과 김성원 국민의힘 원내수석부대표도 함께 자리했다.

이날 주 권한대행은 면담에 앞서 윤 원내대표를 환대했다. 그는 "윤 원내대표의 당선을 축하드리고 원내대표단의 방문에 감사하게 생각한다"며 환영의 뜻을 밝혔다. 이에 윤 원내대표도 "반갑게 맞아주고 축하해줘서 진심으로 감사하다"며 화답했다.

이어 두 사람은 각 당을 향해 '협치'를 요구했다. 주 권한대행은 "(임기를) 마치는 입장에서 지난 지난 1년을 돌아보면 국민이 바라는 국회상은 아니었던 것 같다"며 "정치는 기본적으로 가치투쟁이고 싸움이라고 하지만 국민 통합, 여야 협치가 국가 발전에 크게 도움이 될 수 있다"고 말했다.

그러면서 윤 원내대표에게 "향후 1년간 국회를 협치, 통합, 관용으로 이끌어 달라고 부탁하는 말씀을 드린다"고 당부했다.

이에 윤 원내대표도 "우리 당도 이번 4·7 보궐선거 결과를 받아 들면서 '국민의 명령은 민생이다'라고 생각했다"며 "그런 자세라면 앞으로 여야 관계에서 큰 어려움 없이 함께 협력해나갈 수 있지 않을까 하는 전망도 조심스레 해본다"고 말했다.

