[세종=아시아경제 손선희 기자] 국가통계포털(KOSIS)이 대화형 인공지능 플랫폼 '코봇(KOSIS chatbot)' 서비스를 22일부터 실시한다.

이날 통계청에 따르면 코봇은 다양한 통계 관련 정보를 대화 형식으로 묻고 답할 수 있는 인공지능 시스템으로, 국민들이 쉽게 통계 정보에 접근할 수 있도록 돕기 위해 만들어졌다.

약 18만개 통계표와 국가통계포털 인기 검색어를 바탕으로 데이터를 탐색해 정보를 제공한다. 또 약 5400개 용어 해설, 지표·추세선 정보를 포함한 자동완성기능, 관련지표를 알기 쉽게 시각화한 스마트보드 등 편의기능을 제공한다.

통계청은 "앞으로도 국가통계포털 이용자에게 고품질의 통계 서비스를 제공하기 위한 노력을 지속하겠다"고 밝혔다.

