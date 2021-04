삼성바이오에피스, 세계 3대 디자인 경진대회 'iF 디자인 어워드' 수상

[아시아경제 이춘희 기자] 삼성바이오에피스가 세계적 권위의 디자인 경진대회 'iF 디자인 어워드 2021' 2개 분야에서 본상을 수상했다.

삼성바이오에피스는 iF 디자인 어워드 2021에 바이오의약품 패키지 디자인을 출품해 2개 분야에서 본상을 수상했다고 22일 밝혔다.

iF 디자인 어워드는 독일 인터내셔널 포럼 디자인사가 1953년부터 주관해 오고 있는 디자인 경진대회다. 미국 '인터내셔널 디자인 엑설런스 어워즈(IDEA)', 독일 '레드닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award)'와 더불어 세계 3대 디자인 시상식으로 꼽힌다.

삼성바이오에피스는 총 9개 부문으로 이뤄진 이번 'iF 디자인 어워드'에서 커뮤니케이션 부문과 패키징 부문의 수상자(winner)로 선정됐다. 삼성바이오에피스는 앞서 지난해 8월에는 다른 세계 3대 디자인 시상식인 레드닷 디자인 어워드에 이어 11월에는 국내 '굿 디자인 어워드'에서도 본상을 수상하는 등 국내외 디자인 경진대회에서 수상 행진을 이어가고 있다.

삼성바이오에피스는 이번 디자인 공모에 만성 질환 환자들에게 건강한 삶의 즐거움을 부여하는 의미인 '퓨어 조이(pure joy)'를 주제로 참가했다. 기존 의약품 패키지가 가진 치료에 집중된 메시지 뿐 아니라 심리적인 안정을 제공할 수 있는 그래픽 모티프를 개발해 '일상으로의 복귀'라는 메시지를 전달함으로써 시각적 치료 효과를 거두고자 했다.

김재우 삼성바이오에피스 전무(생산본부장)은 "삼성바이오에피스의 브랜드 디자인을 세계 최고의 기관에서 인정해주고 있다"며 "앞으로도 당사의 제품을 통해 환자들에게 더 나은 삶을 안겨주기 위해 지속 노력하겠다”고 말했다.

삼성바이오에피스는 새로운 제품 디자인을 국내 환자들에게 먼저 선보일 예정이다. 에톨로체(엔브렐 바이오시밀러)와 레마로체(레미케이드 바이오시밀러), 삼페넷(허셉틴 바이오시밀러)등 기존 시판 제품은 물론 향후 출시 예정인 아달로체(휴미라 바이오시밀러), 온베브지(아바스틴 바이오시밀러)에도 이를 순차적으로 적용할 계획이다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr