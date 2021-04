CU, 편의점 업계 최초 '친환경 배송' 도입…"전기차 배송 시행"

서울 강남 지역 중대형 점포 상온 상품 배송 맡아

올 하반기까지 시범 운영 후 점진 확대 여부 결정

전기차 1대당 탄소배출량 연간 2t 감축 효과

[아시아경제 김유리 기자] CU는 22일 편의점 업계 최초로 점포에 상품을 공급하는 배송 차량에 전기차를 도입하며 친환경 녹색 물류로의 전환을 시작한다고 밝혔다.

CU가 도입하는 전기차는 기아자동차 봉고EV 모델로 경기 광주시 BGF로지스광주에서 운영되는 배송 차량이다. 해당 차량은 서울 강남 지역 중대형 점포를 대상으로 상온 상품의 배송을 전담하게 된다. BGF로지스광주는 본격적인 전기차 운영을 위해 물류센터 내에 전기차 충전 시설을 별도로 설치할 예정이다.

CU의 전기차 배송은 올해 하반기까지 시범 운영을 거쳐 물류 효율과 환경적 효익 등을 두루 검토해 향후 다른 물류센터로 확대 여부를 결정한다.

전기차는 주행 시 화석연료를 사용하지 않아 미세먼지, 이산화탄소, 질소산화물 등 대기오염 물질을 배출하지 않는다. 전기차 1대 기준 내연기관차 대비 연간 탄소 배출량을 2t 가량 감축하는 효과가 있는 것으로 알려졌다.

전기모터로 구동할 경우 운행 비용이 경제적이고 유지비가 저렴한 장점이 있다. 정부·지자체의 보조금도 받을 수 있고 공영주차장 주차비와 고속도로 통행료 등도 할인 받을 수 있어 전국 단위 배송에 장점이 많다는 설명이다.

CU는 전국 1만5000여 점포를 운영하고 있으며 점포당 하루 평균 3회 배송이 이뤄지고 있다. 전국의 물류센터는 총 33개로 배송 차량은 2000여대 가량 운영되고 있다.

BGF리테일은 2013년부터 모든 배송 차량에 차량관제 시스템, 에어스포일러를 장착하고 에너지 세이버 도색을 적용했다. 물류 파트너사와 에코드라이브 교육, 화물차 연비왕 대회 등도 진행, 에너지 효율화와 탄소 배출량 감소를 위해 노력했다. 이를 통해 녹색물류기업 인증도 취득한 바 있다. 지난해에는 업계 최초로 충북 진천 중앙물류센터(CDC)에 태양광 발전소를 준공하기도 했다. 대규모 발전 설비를 갖추고 전기를 생산해 수익을 창출한 첫 사례로 연간 최대 1200 메가와트시(MWh)의 전기를 생산하고 있다.

BGF리테일은 이번 시도로 회사 자원을 효율적으로 사용함으로써 경영 성과를 높임과 동시에 정부의 친환경 정책에 동참해 사회·경제적 효익도 함께 올릴 수 있을 것이라고 설명했다.

송재국 BGF리테일 SCM실장은 "모세혈관처럼 촘촘한 전국 CU의 네트워크를 연결하는 배송 차량에 전기차를 도입함으로써 친환경 물류 체계를 더욱 강화했다"며"소비자와 직접 만나는 상품을 넘어 배송 과정에 이르기까지 진정성 있는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 꾸준히 추진해 나갈 것"이라고 말했다.

