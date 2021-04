롯데홈쇼핑, 업계 최초 '1대 1 골프 레슨 패키지' 론칭

골프존 운영 GDR 아카데미 이용권 및 레슨 패키지 판매

지난해 롯데홈쇼핑 골프웨어·용품 매출 2배 이상 신장

"소비 트렌드 반영 전문 프로그램 및 상품 기획"

[아시아경제 김유리 기자] 롯데홈쇼핑은 오는 24일 업계 최초로 스크린 골프업체 골프존 GDR 아카데미 '이용권'과 '골프 레슨 패키지'를 론칭한다고 22일 밝혔다.

지난해 롯데홈쇼핑의 골프의류 및 용품 매출(주문금액 기준)과 2030세대 구매 비중이 전년 대비 각각 2배 이상 급증했다. 이같은 트렌드를 반영해 롯데홈쇼핑은 지난해 10월 골프 전문 프로그램 '선데이 굿샷'을 론칭했다. 이 프로그램은 인기 골프웨어 브랜드를 판매하면서 골프 에티켓, 파지법 등을 전해 매회 주문수량 1만 세트 이상을 기록하는 등 높은 호응을 얻고 있다.

이번에는 홈쇼핑 업계 최초로 실내 골프 연습장 이용권과 골프 레슨 패키지 상품을 기획해 선보인다. 오는 24일 오후 6시30분부터 국내 유명 스크린 골프업체 '골프존'의 GDR 아카데미의 '이용권'과, 레슨이 포함된 '스타터 패키지'를 판매한다.

골프존이 만들고 직접 운영하는 실내 골프연습장 GDR 아카데미에서 LPGA 공식 시뮬레이터 GDR(골프존 드라이빙 레인지) 등 IT기술을 접목해 데이터 분석, 스윙교정 등이 이뤄진다. 입문자를 위한 패키지 상품은 골프존 공식 프로의 개인별 맞춤 레슨 30회가 포함돼 최대 20% 할인된 가격에 선보인다. 이용 시간과 기한에 따라 주간·종일권, 4·8개월을 선택할 수 있다. 전국 90여 개 직영 매장에서 이용 가능하다. 방송 중 상담예약 후 구매고객에게 1개월 이용권을 추가로 제공하고 패키지 상품 구입 시 골프장갑, 미니캡슐 우산 등 사은품을 제공한다. 론칭 기념으로 추첨을 통해 골프 연습 시 사용할 수 있는 스윙배트, 순금 등을 제공하는 경품 이벤트도 진행한다.

한편 롯데홈쇼핑은 지난달 '금호타이어', '모토벨로 전기자전거' 등 기존에 홈쇼핑 업계에서 선보이지 않은 신개념 렌탈 상품을 업계 단독으로 선보인 결과 총 상담건수 8000건을 돌파하며 좋은 반응을 얻었다.

김덕영 롯데홈쇼핑 리빙부문장은 "코로나19로 골프가 상대적으로 안전한 야외 스포츠로 인식되며 2030 젊은 세대까지 즐기는 등 유입 인구가 증가하고 있다"며 "이에 업계 최초로 골프 레슨 등 신개념 서비스를 기획해 선보이게 됐다. 앞으로도 트렌드를 반영해 기존에 시도해 보지 않은 차별화된 서비스 상품을 지속적으로 개발해 나갈 예정"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr