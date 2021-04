文대통령 "2017년 한반도 전쟁 가능성 정말로 우려"

文대통령 뉴욕타임스와 인터뷰, 한반도 인식 드러내…"사상 최초 북미회담은 분명한 트럼프 성과"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 21일 뉴욕타임스에 공개된 인터뷰에서 "내가 대통령으로 취임한 2017년 당시 우리는 한반도에 다시 한번 전쟁이 발생할 가능성에 대해 정말로 우려했다"고 말했다.

문 대통령은 한반도 전쟁 위기를 해소하기 위한 노력을 설명하면서 김정은 북한 국무위원장이 "핵 없이도 안전이 보장될 수 있다면 우리가 왜 굳이 제재를 받아가면서 힘들게 핵을 이고 있겠습니까"라고 말했다는 내용을 뉴욕타임스에 전했다.

특히 문 대통령은 "트럼프 대통령이 사상 최초로 북미간의 정상회담을 개최한 것은 분명히 그의 성과"라고 평가했다.

뉴욕타임스는 "하지만 트럼프 대통령이 '더 이상 북한으로부터의 핵 위협은 없다'고 공언해놓고 앞선 성과를 마무리하지 않은 것에 대해서는 (문 대통령이) 애석해했다"면서 "2019년 김 위원장과 트럼프 대통령이 하노이에서 다시 만났을 때 협상은 아무 성과를 못 봤고 둘은 싱가포르 합의를 어떻게 진전시킬지에 대한 합의 없이 협상장을 떠났다"고 설명했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr