"신났네, 신났어" 발언한 김상희 부의장 사과…"의원들께 유감스럽다"

[아시아경제 나주석 기자] 김상희 국회부의장(더불어민주당 소속)이 국민의힘 의원들을 상대로 "아주 신났네. 신났어"라고 발언한 것에 대해 사과했다.

21일 국회 대정부질문 사회를 맡았던 김 부의장은 대정부질문 질의자가 바뀌는 사이에 "잠시 말씀을 드리겠다"면서 "이틀 전 본회의 과정에서 있었던 저의 혼잣말이 의도치 않은 오해를 낳았다. 의원들께 유감스럽다는 말씀을 드린다"고 밝혔다. 이어 "어려움을 겪고 계신 국민 여러분들께 심려를 끼쳐드려서 죄송하다"며 "앞으로 원만한 의사 진행을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

앞서 김 부의장은 19일 허은아 국민의힘 의원의 대정부 질문이 끝난 직후 의장석에서 마이크가 켜진 줄도 모르고 혼잣말로 국민의힘 의원을 향해 "아주 신났네. 신났어"라고 발언을 했었다. 이에 반발해 국민의힘 의원들은 전날 대정부질문에서 김 부의장이 사회를 맡은 직후 집단 퇴장을 하는 등 강하게 반발했다.

주호영 국민의힘 대표 대행 겸 원내대표는 본회의에 앞서 열린 의원총회 후 기자들과 만난 자리에서 김 부의장에 대해 "사과하겠다는 뜻을 오전에 전달받았지만 본인 사과가 진정한 것인지 아닌지 보고 판단하겠다"고 말했다.

