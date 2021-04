[아시아경제 이민우 기자] 핑거 핑거 163730 | 코스닥 증권정보 현재가 22,200 전일대비 300 등락률 +1.37% 거래량 166,478 전일가 21,900 2021.04.21 15:19 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-12일핑거, 19.6억원 규모 타법인 주식 취득 결정핑거, 외국인 1000주 순매수… 주가 4.83% close 는 LG CNS와 64억원 규모의 '국민은행 마이데이터 서비스/포탈/대응개발'을 체결했다고 21일 공시했다. 이는 핑거의 지난해 연결 기준 매출액의 10.71%에 해당하는 규모다.

