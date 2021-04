[아시아경제 이민우 기자] 제일테크노스 제일테크노스 038010 | 코스닥 증권정보 현재가 8,690 전일대비 110 등락률 -1.25% 거래량 135,527 전일가 8,800 2021.04.21 15:19 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 제일테크노스, 주가 8170원 (-14.72%)… 게시판 '북적'‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 는 에이치에스건설 등과 102억원 규모의 '평택 모곡동 지식산업센터 신축공사 NRC공법공사' 계약을 체결했다고 21일 공시했다. 이는 제일테크노스의 지난해 연결 기준 매출액의 7.5%에 해당하는 규모다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr