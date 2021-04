농협금융지주 사업전략부문 임직원, 농촌 일손돕기 진행

[아시아경제 성기호 기자] NH농협금융지주는 김형신 부사장(은행 글로벌사업부문장 겸직)과 금융지주 및 농협은행 임직원 봉사단은 21일, 강원도 홍천군 소재 구성포마을을 방문하여 농촌 일손돕기를 실시했다고 전했다.

이날 농협금융지주 임직원들은 오미자 망 씌우기, 농지 개간작업, 마을 환경 정비 등 다양한 일손돕기 활동을 실시했다. 아울러 코로나 확산방지를 위한 마스크와 농산물을 마을에 기부했다.

김형신 부사장은 “농촌 고령화에 따른 인력부족 현상이 계속되는 가운데 코로나19로 농촌의 어려움이 가중되고 있다”며, “앞으로도 농촌의 어려움을 함께 나눌 수 있도록 물심양면으로 지원하겠다”라고 말했다.

한편, 농협금융은 본격적인 영농철을 맞아 NH농협은행, NH농협생명, NH농협손해보험, NH투자증권 등 전 자회사들과 함께 농가 실정에 맞는 다양한 농촌 일손돕기를 지속적으로 전개해 나갈 예정이다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr