[아시아경제 이민우 기자] 우리종금 우리종금 010050 | 코스피 증권정보 현재가 876 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 17,701,444 전일가 876 2021.04.21 14:32 장중(20분지연) 관련기사 "빠른 정보만이 수익 낸다" 투자전략 받아 가세요독보적 기술력으로 시장 장악, '이 종목' 주목하라하루하루가 신기록의 연속, ‘이 종목’ 꼭 잡으세요 close 은 올해 1분기 연결 기준 매출 667억원, 영업이익 220억원의 잠정 실적을 기록했다고 21일 공시했다. 전년 동기 대비 매출은 4.7% 감소했지만 영업이익은 51.3% 증가했다. 같은 기간 당기순이익은 27.3% 늘어난 170억원을 거뒀다.

