[아시아경제 김종화 기자] ㈜에넥스는 주요 임원들이 자사주를 장내 매입했다고 21일 밝혔다.

에넥스 주요 임원 3명이 각각 2만주씩 총 6만주의 자사주를 매입했다. 이번 자사주 매입은 주주가치 제고와 책임 경영 강화를 위한 임원들의 자발적인 참여로 이루어졌다.

에넥스 관계자는 "이번 주요 임원들의 자사주 매입은 주주가치를 제고함과 동시에 회사의 지속 성장성을 보여주기 위한 노력의 일환"이라며 "특히 책임 경영에 대한 임원진의 강한 의지를 표현한 것"이라고 전했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr