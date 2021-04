롯데물산 '워크플렉스', 대한민국 대표브랜드 대상 수상

[아시아경제 조인경 기자] 롯데물산은 공유오피스 '워크플렉스(workflex)'가 '2021 대한민국 대표브랜드 대상'에서 공유오피스부문 대표 브랜드로 선정됐다고 21일 밝혔다.

워크플렉스는 '일(Work)'과 '유연한(Flexible)'이라는 두 단어를 결합해 입주사의 개성과 특성에 맞는 사무공간과 서비스를 제공한다는 의미를 담고 있다.

롯데물산이 2019년부터 운영하고 있는 워크플렉스 월드타워점은 국내 공유오피스 중 가장 높은 롯데월드타워 30층에 총 66개실 515석 규모로 들어서 있다. 입주사들의 규모와 목적에 따라 2인실부터 75인실까지 갖춘 맞춤형 업무공간으로, 데스크 직원이 상주해 전화 응대부터 회의실 예약, 우편물 관리, OA서비스 등 사무 서비스와 24시간 보안 서비스를 지원한다.

한강을 한 눈에 내려다 볼 수 있는 최고의 전망을 가진 2개의 라운지와 컨퍼런스콜이 가능한 6개의 회의실, 폰부스 등의 편의시설을 갖추고 있으며, 기업 활동에 필요한 스카이 31컨벤션(Convention)과 시그니엘호텔 비즈니스센터 등의 부대시설도 이용할 수 있다.

워크플렉스 역삼점은 교통 접근성이 뛰어난 테헤란로에서 강남N타워 7~9층에 총770석 규모로 운영중이다. 테헤란로를 내려다볼 수 있는 오피스 공간은 1인실부터 80인실까지 다양하게 구성되며, 안마의자와 샤워시설이 이용 가능한 휴식 공간도 있다.

롯데물산은 그동안 분리해 운영했던 월드타워점과 역삼점을 올해부터 통합 운영해 시너지를 낼 계획이다. 월드타워점 입주고객들의 혜택이었던 롯데월드타워·몰시설 할인과 SKY31 푸드에비뉴, 롯데면세점, 피트니스센터 할인을 두 지점 고객 모두 누릴 수 있도록 혜택이 확대된다.

또 롯데호텔과 연계해 시그니엘서울, 롯데호텔서울, 롯데호텔월드, 롯데시티호텔명동, 롯데시티호텔대전, L7 강남, L7 홍대 내 비즈니스센터를 사용할 때 회의실 요금이 할인된다.

김상천 롯데물산 운영사업부문장은 "앞으로 다양한 통합 혜택을 통해 입주고객에게 최상의 서비스를 제공할 계획"이라며 "명실공히 대한민국을 대표하는 공유오피스 업계의 대표 주자로 발돋움하고, 스타트업 기업과 대기업 프로젝트 팀까지 아우르는 다양한 스펙트럼을 보여드릴 수 있도록 하겠다"고 말했다.

