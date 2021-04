애플, 자체 개발 M1 칩 탑재… 신형 아이패드 프로·아이맥 공개

애플, 신제품 '아이패드 프로' 등 발표

자체 개발 반도체 'M1' 칩 탑재

[아시아경제 구은모 기자] 애플이 자체 개발한 시스템온칩(SoC) M1을 적용한 ‘아이패드 프로’와 ‘아이맥’ 등 신제품을 선보였다.

20일(현지시간) 애플은 미국 캘리포니아주 쿠퍼티노 본사에서 스페셜 이벤트를 열고 신형 태블릿 PC ‘아이패드 프로’부터 일체형 데스크톱 ‘아이맥’, 무선 위치추적 장치 ‘에어태그’ 등 신제품을 다수 선보였다.

신형 아이패드 프로의 가장 큰 특징은 애플이 자체 설계한 반도체 칩인 M1 칩을 적용한 점이다. M1 칩은 애플이 개발한 반도체 칩으로 중앙처리장치(CPU)와 그래픽처리장치(GPU)를 한 데 담았다. 아이패드 프로의 8코어 CPU는 저전력 칩에 세계에서 가장 빠른 CPU 코어를 탑재했다. 애플의 전 칩셋인 A12Z 바이오닉보다 최대 50% 더 빠른 CPU 성능을 자랑한다. GPU는 8코어 GPU가 적용돼 전작보다 최대 40% 빨라졌다. M1 탑재로 신형 아이패드 프로는 첨단 이미지 신호 프로세서(ISP), 최대 16GB 메모리의 고대역폭 통합 메모리 아키텍처, 최대 2테라바이트(TB)의 기기 용량 등을 보유하게 됐다.

새 리퀴드 레티나 XDR 디스플레이도 적용됐다. 디스플레이 후면 전체에 1만개 이상의 최첨단 미니 LED를 사용해 이미지를 개선했다. 5G 서비스를 탑재해 더 빠른 인터넷 사용도 가능해졌다. 신형 아이패드 프로는 11형과 12.9형 두 가지 버전이며, 색상은 실버·스페이스 그레이 두 종류로 용량은 최대 2TB까지 5개종으로 구성된다.

‘11.5mm(1.15cm)’ 두께로 더 날렵한 옆모습을 자랑하는 새 아이맥도 공개됐다. 외관상 확 달라진 디자인이 가장 먼저 눈에 띈다. 시스템 온 칩 아키텍처와 M1 적용으로 전력 효율이 높아지면서 로직 보드와 열 관리 요소가 획기적으로 통합돼 작아졌기 때문이다. 단순해진 디자인으로 부피도 절반으로 줄었다. 그린·옐로·오렌지·핑크·퍼플·블루·실버 등 화사한 색상으로 선택 가능하다.

디스플레이는 테두리가 얇은 1130만 화소의 넓은 24형 4.5K 레티나 디스플레이2를 탑재했다. P3의 넓은 색영역과 10억개 이상의 색상, 500니트 밝기로 생생한 이미지를 구현해준다. 주변 환경에 맞춰 자동으로 색 온도를 조절해주는 트루톤 기술을 통해 자연스러운 시청 경험을 할 수 있다. 아이맥 최초의 터치아이디 적용으로 로그인이나 애플페이 결제도 간편해졌다.

애플은 이외에도 아이폰을 이용해 가방이나 열쇠 등을 잃어버렸을 경우 이를 찾도록 도와주는 액세서리 ‘에어태그’와 보라색(퍼플)을 적용한 6.1형 아이폰12와 5.4형 아이폰12 미니 제품도 공개했다.

에어태그는 연초 출시된 갤럭시 스마트 태그와 마찬가지로 지갑·열쇠 등 잃어버리기 쉬운 귀중품에 부착해 아이폰이나 아이패드 등에서 물건의 현 위치를 찾아낼 수 있도록 한 무선 추적 액세서리다. 물건뿐 아니라 유아, 반려동물 등의 위치를 찾는데도 유용할 전망이다.

에어태그는 애플이 자체 설계한 U1칩과 함께 아이폰의 가속도계, 자이로스코프 센서와 카메라, AR킷 등을 통해 입력된 데이터를 바탕으로 소리와 햅틱 신호, 시각적 피드백을 활용해 사용자를 에어태그가 있는 곳까지 안내할 수 있다.

아이폰12 일반형과 미니의 퍼플 버전도 공개됐다. 당초 아이폰11에만 있었던 보라색 색상이 추가된 것이다. 그렉 조스위악 월드와이드 마케팅 담당 수석 부사장은 "탁월한 아이폰12는 세계에서 가장 인기 있는 스마트폰이며 아이폰12 제품군의 고객 만족도는 99%에 달한다"며 "봄 시즌에 맞춰 선보이는 새로운 퍼플 색상은 라인업에 한층 밝고 경쾌한 옵션을 더해주며 고객들도 반겨주리라 생각한다"고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr