일동제약, 獨에 당뇨병 치료제 후보물질 임상 1상 시험 승인 신청

[아시아경제 이춘희 기자] 일동제약이 독일에 당뇨병 치료제 후보물질 'IDG-16177' 임상 1상 시험계획에 대한 승인을 신청했다.

일동제약은 독일 연방 의약품·의료기기 관리기관(BfArM)에 자사의 제2형 당뇨병 치료제 후보물질 IDG-16177에 대한 임상 1상 시험 계획 승인을 신청했다고 21일 밝혔다.

IDG-16177은 췌장 베타세포의 G단백질결합수용체40(GPR40)을 활성화해 인슐린 분비를 유도하고 혈당을 조절하는 기전을 가진 신약 후보물질이다. 일동제약은 특히 고혈당 시에 선택적으로 인슐린을 분비하도록 유도함으로써 약물 투여로 인한 저혈당 발생 위험을 최소화할 수 있다는 차별성이 있다고 설명했다.

이번 임상 1상에서는 건강한 사람과 제2형 당뇨병 환자를 대상으로 IDG-16177의 안전성 및 유효성 등을 평가한다. 먼저, 건강한 사람으로 구성된 시험군에 IDG-16177을 단회 및 반복 투여한 후 약물 동태, 안전성, 내약성 등을 관찰한다. 이후 이 결과를 토대로 제2형 당뇨병 환자군에서 IDG-16177의 치료 효과를 탐색적으로 확인할 예정이다.

일동제약 관계자는 “그동안 IDG-16177과 관련해 동물시험 등 비임상 결과, 혈당 강하와 같은 유효성은 물론 독성 문제 등 안전성 측면에서 경쟁력을 확인한 바 있다"고 말했다. 이어 "현재 임상용 시료 확보 등 제반 준비가 완료된 상태"로 "임상 계획 승인과 동시에 유럽 현지에서 신속하게 IDG-16177 임상 1상 시험에 돌입할 방침"이라고 말했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr