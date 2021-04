롯데하이마트 하트라이브, 창립 21주년 기념 ‘라이브 핫 딜’ 행사

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데하이마트 라이브커머스 하트라이브는 21일 창립 21주년을 기념해 ‘라이브 핫 딜’ 행사를 진행한다고 밝혔다. 하트라이브는 하이마트 라이브 방송의 약자로 롯데하이마트 모바일 앱에서 소비자와 실시간 소통하는 생방송 판매 서비스다.

이번 라이브 핫 딜 생방송에서 공기청정기 등 가전제품부터 생필품, 홈케어 서비스까지 다양한 상품을 한정수량 초특가에 선보인다. 롯데하이마트 모바일 앱에서 라이브 핫 딜 생방송을 시청하는 고객이라면 21가지 상품을 한정수량 특별한 가격에 상품을 구매할 수 있다. 공기청정기, 블렌더 등 가전제품은 한정수량 최대 67% 저렴하게 구매 가능하다.

마스크, 손소독제, 물티슈, 라면 등 생필품도 선보인다. 특히 KF 94 마스크 등 일부 생필품은 100원에 초특가로 한정수량 판매한다. 전문가에게 가전제품 및 주거공간을 케어받고 싶은 고객을 위한 홈케어 서비스도 저렴하게 선보인다. 다가올 여름을 앞두고 에어컨 청소가 필요한 고객을 위해 스탠드형, 투인원(2in1) 등 에어컨 타입에 따라 클리닝 서비스를 최대 90% 저렴하게 판매한다.

롯데하이마트 관계자는 “오늘 저녁 6시에 하트라이브에서 한정수량으로 다양한 특가 상품 21가지를 선보인다”며 “앞으로도 다양한 콘텐츠를 기획하여 방송 시청의 재미와 제품 구매 혜택 두 가지를 모두 제공할 수 있는 라이브커머스를 만들어가도록 노력할 것”이라고 말했다.

