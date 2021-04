속보[아시아경제 김현정 기자] 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 종합부동산세 부과 기준 상향조정 등 부동산 세제개편 이슈와 관련된 당정 협의를 최대한 빨리 진행하겠다고 밝혔다.

홍 부총리는 21일 오전 정부서울청사에서 제20차 부동산시장 점검 관계장관회의를 주재하고, "최근 조율·확정도지 않은 내용들이 확정 추진될 것 처럼 알려지며 시장동요를 초래하는 것도 결코 바람직하지 않다고 판단한다"면서 이 같이 말했다. 그는 "부동산시장이 다시 불안정한 모습을 보일 가능성에 대해 단호히 경계한다"며 "주택공급 확대, 투기수요 근절, 실수요자 보호라는 큰 틀 하에서 부동산시장 안정, 주거 안정을 도모한다는 원칙과 지향점은 그대로 견지되겠지만, 시장 불확실성을 조속히 걷어낸다는 측면에서 그동안 제기된 이슈에 대해 짚어보고 당정간 협의하는 프로세스는 최대한 빨리 진행할 것"이라고 설명했다.

김현정 기자 alphag@asiae.co.kr