울진군, '알레르기 질환 바로알기' 실시간 온라인 교육

'내 손안의 작은 숲 체험' 캐치프레이즈 … 우선 임신부 교육

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 울진군(군수 전찬걸)은 '내 손안의 작은 숲 체험'이란 캐치프레이즈를 내걸고, 군민들이 집에서 만들어보는 쾌적하고 깨끗한 환경 만들기 캠페인에 나선다고 21일 밝혔다.

이와 관련, 지난 19일부터 2주 동안 건강취약계층인 관내 임신부 등 30명을 대상으로 '알레르기 질환 바로알기' SNS, 밴드, 우편 및 실시간 온라인 교육을 진행하고 있다.

이번 교육은 코로나19 예방을 위해 기존 집합교육이 아닌 비대면 온라인으로 이뤄진다. 만성질환인 알레르기·비염은 사회 경제적 성장과 더불어 증가하는 추세다. 천식은 소아에서 2위를 차지할 정도로 질병부담이 가장 높은 질환으로 알려져 있다.

조수현 보건소장은 "아토피·천식 예방관리를 위한 다양한 교육 및 홍보 콘텐츠를 개발하고, 건강한 생활 보장과 삶의 질 향상을 위해 최선의 노력을 다하겠다"고 전했다.

