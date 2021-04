LG 휘센 시스템 에어컨, AI+ 품질인증 획득…"업계 최초"

[아시아경제 정현진 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 166,500 전일대비 5,500 등락률 -3.20% 거래량 1,113,224 전일가 172,000 2021.04.21 11:39 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 월드IT쇼서 롤러블 TV·상용 로봇 등 주력제품 소개‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제LG전자, 베트남 휴대폰 공장 가전 생산으로 전환…"고용은 유지" close 가 휘센 시스템 에어컨이 업계 최초로 'AI+(에이아이플러스) 인증'을 받았다고 21일 밝혔다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 166,500 전일대비 5,500 등락률 -3.20% 거래량 1,113,224 전일가 172,000 2021.04.21 11:39 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 월드IT쇼서 롤러블 TV·상용 로봇 등 주력제품 소개‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제LG전자, 베트남 휴대폰 공장 가전 생산으로 전환…"고용은 유지" close 는 최근 한국표준협회로부터 LG 휘센 시스템 에어컨 대표제품인 '멀티브이'에 대해 국내 시스템 에어컨 최초로 AI+ 인증을 받았다. 한국표준협회는 소프트웨어 품질 국제표준(ISO/IEC 25023 및 25051)과 품질경영시스템 국제표준(ISO 9001)을 기반으로 AI 기술이 적용된 제품과 서비스의 신뢰성, 안전성 등 품질을 증명하는 AI+ 인증을 부여하고 있다.

LG 휘센 멀티브이 시스템 에어컨은 여러 공간의 온도, 습도, 인원수와 같은 상황정보를 기반으로 한 AI 기술로 공간에 맞춰 실내공기를 관리해주는 '상황별 기억 제어' 기능을 보유하고 있다. 벽에 부착된 유선 리모컨은 에너지 사용량과 에너지 절감량을 수치로 알려준다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 166,500 전일대비 5,500 등락률 -3.20% 거래량 1,113,224 전일가 172,000 2021.04.21 11:39 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 월드IT쇼서 롤러블 TV·상용 로봇 등 주력제품 소개‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제LG전자, 베트남 휴대폰 공장 가전 생산으로 전환…"고용은 유지" close 는 이 AI 기술을 적용한 시스템 에어컨 신제품을 상반기 중 선보일 예정이다. 기존 휘센 멀티브이 시스템 에어컨에 장착해 소프트웨어를 업그레이드하면 신제품과 동일하게 인공지능 기능을 이용할 수 있는 인공지능 모듈 'LG AI 엔진'도 함께 출시할 계획이다.

올해 처음 선보인 LG 휘센 타워를 비롯한 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 166,500 전일대비 5,500 등락률 -3.20% 거래량 1,113,224 전일가 172,000 2021.04.21 11:39 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 월드IT쇼서 롤러블 TV·상용 로봇 등 주력제품 소개‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제LG전자, 베트남 휴대폰 공장 가전 생산으로 전환…"고용은 유지" close 의 가정용 스탠드 에어컨도 AI+ 인증을 받았다고 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 166,500 전일대비 5,500 등락률 -3.20% 거래량 1,113,224 전일가 172,000 2021.04.21 11:39 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 월드IT쇼서 롤러블 TV·상용 로봇 등 주력제품 소개‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제LG전자, 베트남 휴대폰 공장 가전 생산으로 전환…"고용은 유지" close 는 밝혔다. LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 166,500 전일대비 5,500 등락률 -3.20% 거래량 1,113,224 전일가 172,000 2021.04.21 11:39 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 월드IT쇼서 롤러블 TV·상용 로봇 등 주력제품 소개‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제LG전자, 베트남 휴대폰 공장 가전 생산으로 전환…"고용은 유지" close 에어솔루션사업부장 이재성 부사장은 "품질 인증을 받은 LG 휘센 에어컨의 앞선 인공지능 기술력을 통해 똑똑한 바람으로 고객의 삶을 더욱 편리하게 할 것"이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr