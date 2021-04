갤러리아백화점, 강남구청과 ‘마이클스코긴스 기획전’ 진행

[아시아경제 임춘한 기자] 갤러리아백화점은 오는 23일부터 다음달 13일까지 명품관에서 ‘마이클 스코긴스 기획전’을 개최한다고 21일 밝혔다. 이번 전시는 강남구청과 갤러리아가 공동 주최하는 ‘강남아트워킹 : Love is Love’ 아트 캠페인의 일환이다. 강남아트워킹은 도심을 산책하듯 즐기는 문화 예술 체험 프로젝트다.

갤러리아는 지갤러리와 협업을 통해 명품관 전체를 하나의 미술관처럼 꾸며 오는 미국 현대 미술 작가 마이클 스코긴스의 작품을 점내 곳곳에서 선보인다. 이번에 마이클 스코긴스는 코로나19 이후 작업을 하지 못하면서 느꼈던 일상의 변화에 영감을 얻은 작품들을 선보인다. 최근 6개월 동안의 작업 결과물로 작가는 20년 동안 한 번도 사용하지 않던 물감을 활용하기도 했다.

마이클 스코긴스는 현대 사회와 정치 이슈를 마치 어린아이가 그린 그림일기 같이 표현해낸 작품으로 유명하다. 지난 2004년 뉴욕에서 열린 첫 개인전 이후 미술계에서 많은 사랑을 받고 있으며, 해당 작가의 작품은 현재 뉴욕현대미술관과 해머뮤지엄 등에서 만날 수 있다.

이번 행사를 기념해 제작한 캔버스 백, 포스트카드, 스티커 등을 전시 기간 동안 다채로운 이벤트를 통해 증정한다. 전시 기간 중 판매된 작품의 수익금 일부를 강남구 저소득층 아이들에게 기부하는 뜻 깊은 기부 행사도 진행된다.

갤러리아 관계자는 “앞으로도 지역사회와 함께 새로운 프로젝트를 기획 개발하여 지역 주민들에게 차별화된 문화 콘텐츠를 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr