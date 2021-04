[포토]류경기 중랑구청장, 저출산 극복 릴레이 챌린지 동참

[아시아경제 박종일 기자] 류경기 중랑구청장이 지난 19일 오후 저출산 극복 릴레이 챌린지에 동참했다.

저출산 극복 릴레이 챌린지는 지난 2월 충청남도에서 시작된 ‘저출산 극복 함께해요! 범국민 포(4)함 릴레이 챌린지’로 ‘함께 일하고, 함께 돌보고, 함께 지키고, 함께 행복한 대한민국’을 만드는데 동참하자는 의미를 담고 있다.

저출산이 가져올 국가 위기를 연대와 협력을 통해 다함께 극복하자는 취지로 전개되고 있는 국민 참여형 캠페인이다.

이동권 울산광역시 북구청장의 지명으로 챌린지에 참여하게 된 류경기 구청장은 “한 아이를 키우기 위해서는 온 마을이 필요하다는 속담처럼 이번 챌린지를 통해 함께하는 육아 실천 분위기가 확산될 수 있기를 바란다”며 “앞으로도 많은 분들과 함께 지혜를 모아 아이 키우기 좋은 중랑을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.

류 구청장은 다음 주자로 채현일 영등포구청장과 이창우 동작구청장을 지명했다.

중랑구는 저출산 극복을 위해 출산축하금 지원, 국공립 어린이집 확충 및 민간·가정 어린이집 환경개선 등 운영비 지원, 산후조리도우미 지원, 공동육아방 조성, 장난감도서관 운영 및 비대면 장난감 배달서비스 시행, 키움센터 설치 등 다양한 출산장려정책을 시행하고 있다.

