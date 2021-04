홍남기 "모더나 백신 2000만명분, 하반기부터 공급 예정"(종합)

[아시아경제 김철현 기자] 홍남기 국무총리 직무대행 겸 경제부총리가 20일 대정부 질문에서 미국 제약회사인 모더나의 코로나19 백신을 올해 하반기부터 공급할 예정이라고 밝혔다.

홍 총리 대행은 이날 국민의힘 김은혜 의원의 질의에 "모더나 백신을 4000만 도스(2000만 명분) 계약을 했고, 상당 부분이 상반기에는 물량을 들여올 수 없는 상황이었다"며 "하반기에는 들어오게 돼 있다"고 말했다.

앞서 문재인 대통령은 지난해 12월 모더나 최고경영자와 통화해 백신 2000만 명분을 확보했으며 올해 2분기부터 들여오기로 했다고 강민석 청와대 대변인이 밝힌 바 있다.

홍 총리 대행의 발언은 정부가 기대했던 상반기 공급에 차질이 빚어졌다는 설명으로도 해석된다. 그는 '청와대가 2분기 2000만 명분을 확보했다고 한 것은 거짓말인가'라고 김 의원이 재차 질의하자 "아스트라제네카, 모더나, 얀센, 노바백스를 다 합해서 말씀드리는 것"이라고 설명했다.

