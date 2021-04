[아시아경제 송승섭 기자]Sh수협은행은 20일 해양환경공단에 ‘Sh해양플라스틱제로(Zero)’ 공익기금 6000만원을 전달했다.

서울시 송파구에서 열린 출연식에는 김진균 수협은행장과 한기준 공단 이사장 등 관계자 10여명이 참석했다.

이번 기금은 지난해 3월 해양환경공단과 맺은 협약에 따라 조성됐다. 수협의 ‘Sh해양플라스틱제로(Zero)’ 예·적금 판매액 중 연 평균잔액 0.05% 이내에서 해양환경 보호 지원 기금이 만들어진다.

김진균 은행장은 “해당 상품은 임직원과 고객이 환경 보전을 실천하기 위한 친환경 금융상품”이라며 “앞으로도 공단과 손잡고 해양환경 보호에 최선을 다하겠다”고 강조했다.

