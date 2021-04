이재명 경기도지사가 20일 4·7 보궐선거에서 더불어민주당이 참패한 것에 대해 "부모가 사랑하는 자식이 잘되라고 심하게 질책하고 훈계하는 것과 같은 것 아니겠는가"라고 했다.

이 지사는 이날 오후 국회에서 윤호중 민주당 원내대표를 예방한 뒤 취재진을 만난 자리에서 이 같이 말했다.

이 지사는 "윤 원내대표도 국민이 우리당에 회초리를 든 것이라고 말했다"며 "실질적으로 국민 삶에 도움이 되는, 작더라도 민생 개혁을 해서 국민의 삶을 실제로 바꿀 수 있게 해야 한다"고 했다.

