홍남기 "반도체 석·박사급 고급인력, 10년간 3000명 양성"

[아시아경제 오주연 기자] 홍남기 국무총기 직무대행 겸 경제부총리가 20일 오후 국회 본회의 대정부질문에서 반도체 인재양성에 대한 정부 차원의 대책을 묻는 양향자 더불어민주당 의원의 질문에 대해 "석박사급의 인재는 올해 958명을 시작으로 10년간 3000명을 양성할 계획"이라고 답했다.

홍 부총리는 "반도체 인재양성과 관련해서는 워낙 요구가 많았다"며 "학사급은 앞으로 2년간 1120명, 올해 520명과 내년 600명을 양성할 계획"이라고 말했다.

그는 "아울러 현장에서도 실무 인재가 필요하다고 해서 2년간 1560명을 양성한다"면서 "단기적으로는 2년간 진행하지만, 멀리 내다보고 필요한 인재를 공급하는 것이 국가의 역할"이라고 강조했다. 또한 인력유출을 사전에 예방하기 위한 방안에 대해서는 "핵심 전문 인력의 이직에 대해서는 비밀유지계약 의무화 등의 별도 통제가 있다"고 말했다.

K-반도체 경쟁력 강화를 위한 부처별 준비 상태에 대한 양 의원의 질문에 홍 부총리는 "빅3 추진위원회를 통해 산자부, 과기부, 중기부 등 정부부처 장관들이 함께 모여 긴밀하게 협력하고 있다"며 "현재 이 회의체를 중심으로 반도체 산업 현장의 애로사항을 해소, 지원을 강화하고 있다"고 말했다. 이어 "세 부처 장관이 모여 진행하고 있지만, 거의 국가적으로 대통령 지휘 하에 추진한다는 심각한 의지를 갖고 다시 한번 점검하겠다"고 답했다.

