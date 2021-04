곡식을 깨우는 비가 내린다는 봄의 마지막 절기 '곡우'인 20일 서울 종로의 한 종묘상점에서 한 노신사가 종묘 씨앗을 구매하고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

