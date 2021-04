[아시아경제 황준호 기자] 노루페인트 노루페인트 090350 | 코스피 증권정보 현재가 13,500 전일대비 700 등락률 +5.47% 거래량 3,240,053 전일가 12,800 2021.04.20 15:30 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, ‘주식 카톡방’의 무료 선언! [특징주]노루페인트우, 장초반 상한가 노루페인트, 주당 275원 현금배당 결정 close 는 (주)노루코일코팅과 592억5700만원 규모 칼라 강판용 도료와 관련 제품 공급계약을 체결했다고 20일 공시했다. 계약 종료일은 올해 말이다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr