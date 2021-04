DGB금융, ESG 촉진 아이디어 공모전 '위드유' 실시

[아시아경제 김효진 기자] DGB금융그룹.DGB사회공헌재단은 대구광역시사회복지협의회와 함께 ESG(환경ㆍ사회ㆍ지배구조) 경영 실천 및 확대를 위한 아이디어 공모전 '위드유(With-U)'를 실시한다고 20일 밝혔다.

'이제는 ESG시대! 기업의 ESG경영실천을 위한 사회공헌 제안'을 주제로 열리는 공모전은 전국 대학생이 참여할 수 있는 '아이디어 부분'과 대구ㆍ경북 사회복지기관 및 단체가 참여 가능한 '사회복지연계 실행사업' 부분으로 나뉘어 진행된다.

E(Environment, 환경)와 관련된 친환경 저탄소, 녹색경영 등 환경적 가치, S(Social, 사회)와 관련된 사회적 약자지원 및 인권보호 등의 주제, G(Governance, 지배구조)와 연관된 사회적 일자리 창출 등의 주제로 아이디어를 제출하면 된다.

참가를 원하는 응모자들은 오는 5월26일까지 대구광역시사회복지협의회 홈페이지에서 양식을 다운받은 후 신청할 수 있으며, 자세한 사항은 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있다.

수상자에는 상장 및 상금이 주어지고, 실행가능성 여부를 판단해 실제 사업과 이어질 수 있도록 DGB금융그룹이 사업비 전액을 후원한다.

