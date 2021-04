비씨카드, 발달장애인 예술가 작품 전시회 개최

장애인의 날 맞아 발달장애인 예술가의 작품 전시 기회 제공

[아시아경제 기하영 기자]비씨카드가 발달장애인 예술가 작품을 전시하는 기회를 마련했다고 20일 밝혔다.

장애인의 날을 맞아 기획된 이번 전시회는 다음 달 20일까지 서울 양천구 소재 서남병원에서 진행되며 예술가 강선아, 박혜신, 이다래 씨 등의 작품 25점이 전시된다.

이날 개최 기념식에는 김광동 비씨카드 커뮤니케이션본부장, 장성희 서남병원장, 김현일 디스에이블드 대표 등 관계자들이 참석한 가운데 진행됐다.

이번 전시회는 평소 쉽지 않았던 발달장애인 예술가에게 작품 전시 기회를 제공하는 동시에 코로나19 전담 병원인 서남병원 의료진의 코로나 블루 극복에도 좋은 기회가 될 것으로 기대된다.

김광동 비씨카드 커뮤니케이션본부장(전무)은 "비씨카드는 2005년부터 다양한 분야에서의 사회공헌 활동을 통해 기업의 사회적 책임을 다해오고 있다"며 "지역사회와의 상생은 물론 사회 소외계층 지원을 위해 다양한 방법으로 지속적인 노력할 것"이라고 말했다.

