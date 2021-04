신영證, 퇴직연금 2분기 연속 1위…홀로 수익률 20% 넘겨

DB·DC·개인형IRP 등 전 부문서 수익률 우수

신영증권이 확정 급여형(DB)?확정 기여형(DC)?개인형 퇴직연금(IRP) 전 부문에 걸쳐 퇴직연금 수익률 2분기 연속 1위를 기록했다.

신영증권은 지난해 말에 이어 올해 1분기 말 기준으로 1년 수익률이 확전체 사업자 중에 가장 높은 수준을 기록했다고 20일 밝혔다. 금융감독원 통합연금포털에 따르면 지난달 말 기준 신영증권의 개인형IRP와 DC형 1년 수익률은 각각 27.39%, 23.18%로 집계됐다. 수익률 20%를 넘긴 곳은 신영증권이 유일하다. DB형 수익률도 8.45%를 기록해 가장 높았다.

신영증권 관계자는 "오랜 기간 축적해 온 장기·가치·배당 투자 노하우를 바탕으로 고객의 투자목적과 성향에 맞는 포트폴리오를 제안한 것이 주효했다"며 "포트폴리오 리밸런싱 관리에 있어서도 강점을 계속 살려나가겠다"고 밝혔다.

한편 퇴직연금 상품 중 하나로 신영증권이 단독 판매하고 있는 신영 타겟데이트펀드(TDF)는 설정 2개월여 만에 100억원을 돌파했다. 신영 TDF는 신영자산운용과 글로벌 1위 외부위탁운용(OCIO) 회사인 미국의 머서(MERCER)자산운용과 협업한 상품이다. 머서는 자산군별로 세계 최고의 운용사를 선정하여 포트폴리오를 구성하고 위탁 운용한다. 신영자산운용은 이러한 머서에서 운용하는 상품을 재간접 형태로 편입한다.

신영증권 관계자는 "신영 TDF는 장기적인 은퇴 플랜에 근거해서 노후 자금을 마련하길 원하거나 연금자산의 변동성을 낮추길 원하는 고객에게 유리한 상품"이라고 설명했다.

