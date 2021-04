하이네켄, 논알콜 맥주 '하이네켄 0.0' 국내 출시

[아시아경제 이승진 기자] 하이네켄이 '하이네켄 0.0’를 출시하며 급성장하고 있는 국내 논알콜 맥주 시장에 본격적으로 진출한다고 20일 밝혔다.

하이네켄 0.0는 현재 전 세계 논알콜 맥주 시장에서 세계 1위=를 차지하고 있는 제품으로 유럽, 북미, 남아프리카, 러시아, 호주를 비롯한 세계 94개국에서 판매되고 있다. 식품산업통계정보(FIS)에 따르면 전 세계 논알콜(무알콜 및 비알콜 포함) 음료 시장은 2024년까지 연평균 23.1%의 성장세를 기록할 것으로 전망된다. 같은 기간 맥주 시장 예상 성장률의 7배에 이른다.

하이네켄 0.0는 하이네켄 오리지널과 동일한 제조 공법으로 만든 후 발효공정 후에 발생하는 알코올만 추출해 본연의 맛을 담아냈다. 알코올 도수는 0.03% 미만으로 법적으로는 비알콜성 성인음료에 해당되며 식품유형은 혼합음료로 구분된다. 알코올 함량 0.03%는 원료의 발효 공정에서 자연적으로 발생하는 극소량의 알코올이며, 이는 빵 같은 베이커리 제품 혹은 과일쥬스, 바나나와 같은 일반 식품 등과 비교해도 낮은 함량치다.

하이네켄 제로는 150㎖, 330㎖, 500㎖캔과 330㎖병 총 4종으로 출시된다. 5월 1일부터 전국 대형마트와 슈퍼마켓 및 편의점에서 판매될 예정이다.

박지원 하이네켄코리아 마케팅상무는 “하이네켄은 주류업계의 리더로서 일상 속에서 맥주를 마실 수 없거나 마시지 못했던 다양한 순간에서도 맥주 맛은 그대로 즐기되 알코올과 칼로리 부담 없이 즐길 수 있는 선택을 제공하는 것의 필요성을 파악하고 이번 제품을 출시했다”고 밝혔다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr