LG전자, 스마트 론드리 라운지 확대…상업용 세탁기 시장 공략

[아시아경제 우수연 기자]LG전자가 스마트 기능을 강화한 프리미엄 제품을 앞세워 상업용 세탁기 시장 공략에 속도를 낸다.

LG전자는 최근 오픈한 필리핀 마닐라 소재 '스마트 론드리 라운지(Smart Laundry Lounge)' 공급을 시작으로 스마트 상업용 세탁기 사업을 본격화한다고 20일 밝혔다. 제품만 공급했던 기존과는 달리 스마트 론드리 라운지에는 스마트 솔루션, 매장 디자인 등 제반 솔루션을 함께 제공했다.

LG전자는 2008년 미국에서 시작한 상업용 세탁기 사업을 지속 확대해 왔다. LG 상업용 세탁기와 건조기 등을 갖춘 빨래방인 '론드리 라운지'는 미국을 비롯 아시아, 유럽 등 30여 국으로 대폭 늘었다.

새로운 스마트 론드리 라운지에는 15kg 용량의 LG 상업용 세탁기와 건조기가 각각 10여대 설치돼있다. LG전자는 최근 언택트 트렌드를 고려해 스마트 론드리 라운지를 이용하는 고객을 위한 위생 기능과 스마트 기능을 대폭 강화했다. 이 곳에 설치된 LG 상업용 세탁기는 살균에 도움을 주는 온수세탁 옵션이 탑재돼 더 위생적으로 세탁할 수 있다.

또한 LG전자는 이 곳을 이용하는 고객을 위해 전용 애플리케이션 'LG 론드리 라운지'를 처음 선보였다. 고객은 앱을 통해 결제는 물론 세탁·건조 코스 등을 설정할 수 있다. 방문하기 전에 앱으로 미리 예약할 수 있고 외부에서 세탁 진행 시간을 확인하거나 종료 시점에 맞춰 알람 설정도 가능해 빨래방에 머무는 시간을 줄일 수 있다. 또 작동 중 오류가 생기면 알람도 받아 신속하게 조치할 수 있다.

LG 스마트 론드리 라운지는 의류관리기 스타일러도 갖췄다. 고객은 세탁과 건조 서비스는 물론 입고 온 의류까지 관리해주는 차별화된 의류 관리 솔루션을 체험할 수 있다. LG전자는 스마트 론드리 라운지를 이용하는 고객을 위해 소개영상도 공개했다. 이 영상은 페이스북을 통해 확인할 수 있다.

곽도영 H&A해외영업그룹장(전무)은 "고객 라이프 사이클에 맞춰 차별화된 세탁 솔루션을 갖춘 제품을 앞세워 다양한 사업을 바탕으로 LG 가전 팬덤을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr