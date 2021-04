신세계TV쇼핑, 캠핑용품 초특가 판매…“온라인 최저가”

[아시아경제 임춘한 기자] 신세계TV쇼핑이 캠핑 시즌을 맞아 ‘최저가 캠핑용품’ 판매 확대에 나선다고 20일 밝혔다.

모바일 생방송 신세계TV쇼핑 라이브와 온라인몰은 오는 21일 오전 10시 미국의 국민 캠핑 브랜드 오작트레일의 22종 올인원 세트 상품을 단독 방송하고 온라인 최저가에 판매한다. 이는 국내 온라인몰 최저가인 것은 물론 월마트의 미국 현지 가격 보다 약 26% 저렴한 판매가다.

오작트레일 가성비 높은 미국의 대표 캠핑 아웃도어 전문브랜드로 1987년 월마트의 PB 브랜드로 시작해 현재는 젊은층을 타겟으로 다양한 상품군을 선보이며 미국 국민 아웃도어 브랜드로 자리잡았다.

신세계TV쇼핑 모바일 방송에서 판매되는 오작트레일의 2인용 올인원 풀 세트는 월마트에서 가장 많이 판매되는 캠핑 세트 중 하나로 텐트 1개, 의자 2개, 침낭 2개, 매트 2개, 배게 2개, 드라이백 2개, 랜턴 1개, 기어로프트 1개 등 기본적인 야외 숙박을 위해 필요한 용품들을 하나의 구성에 담았다.

이번 오작트레일 캠핑용품의 온라인 최저가 판매 기획은 신세계TV쇼핑과 이마트 해외소싱사업부가 협업했다.

신세계TV쇼핑 관계자는 “캠핑용품 관련 기획전은 타 기획전 대비 30% 높은 매출을 기록 중”이라며 “캠핑 시즌을 맞아 고객들에게 실용적이고 가성비 좋은 캠핑 용품 공급하기 위해 다양한 단독 상품들을 소싱해 선보일 것”이라고 말했다.

