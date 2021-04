코로나 시대 대학입시 ‘동대문진학상담센터’에 답 있다

동대문구, 온라인 맞춤형 입시지원으로 교육격차 해소 및 사교육비 절감... 자치구 진학상담센터 최초 생생한 수험생활 담은 '수시모집 대학합격 수기집' 발간

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)는 동대문진학상담센터 프로그램을 비대면 온라인으로 확대 운영하는 등 코로나19로 심해진 입시정보 격차를 해소하겠다고 밝혔다.

이를 위해 동대문진학상담센터는 입시지원 프로그램을 비대면 온라인으로 확대 운영, 자치구 진학상담센터 최초로 생생한 수시모집 정보를 제공하는 ‘수시모집 대학합격 수기집’ 등 유용한 자료집을 발간했다.

▲학부모 진학교실 ▲1:1 입시 컨설팅 ▲대학입시 설명회 ▲대학입시 및 고입 준비 설명회 등 체계적이고 전문적인 입시지원 프로그램이 동대문진학상담센터를 통해 온·오프라인으로 지원된다.

일부 프로그램은 맞춤형 입시 정보 제공을 위해 ZOOM을 활용한 실시간 질의응답 강의로 진행된다.

특히 최근에 진행된 학부모 진학교실의 경우 수험생 자녀를 둔 학부모에게 큰 호응을 얻고 있으며, 동대문진학상담센터 홈페이지와 동대문구청 유튜브 채널을 통해 누구나 수강할 수 있다.

또 동대문진학상담센터는 어려운 여건 속에서도 목표 대학에 합격한 7명의 진솔한 이야기가 담긴 ‘2021학년도 수시모집 대학 합격 수기집’을 자치구 진학상담센터 최초로 발간해 눈길을 모으고 있다.

수험생활 과정을 생생하게 담고 있는 합격 수기집이 2022학년 대입을 준비하는 수험생에게 든든한 가이드 역할을 할 수 있을 것으로 기대된다.

이외도 유웨이 차별화된 입시 경향 분석 및 전략 등 다양한 정보 제공을 위해 ‘2022학년도 이후 입시 환경 분석 및 3개년 지원 현황 분석’ 자료집을 발행했다.

유덕열 동대문구청장은 “유례없는 코로나19 장기화로 인해 교육 격차나 입시 관련 정보 격차가 심각해지고 있다”며 “다양한 진학프로그램과 양질의 입시 정보를 제공함으로써 미래사회를 선도하는 으뜸교육도시 동대문구를 만드는데 앞장서겠다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr