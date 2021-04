[아시아경제 이준형 기자] 세방전지 세방전지 004490 | 코스피 증권정보 현재가 89,700 전일대비 1,100 등락률 -1.21% 거래량 234,429 전일가 90,800 2021.04.19 15:30 장마감 관련기사 세방전지, 주총서 김용재 민우세무법인 회장 사외이사로 선임놓치면 후회할 AI가 엄선한 5가지 핵심 종목세방전지, 주가 8만 8700원 (-4.93%)… 게시판 '북적' close 는 100% 자회사 세방리튬이온배터리의 평동산업단지 공장 신출 시설자금 조달 등에 대한 1230억원 규모의 채무보증을 결정했다고 19일 공시했다.

이번 채무보증 규모는 지난해 말 자기자본 대비 10.8%에 해당한다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr